На Одещині готуються відкрити пляжі – ОВА

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляє, що підписав розпорядження про підготовку відкриття пляжів для відпочивальників.

«Відкриваємо море до оксамитового сезону. Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася і відповідає всім санітарним нормам. Підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі», – написав Кіпер у телеграмі 7 серпня.

За його словами, для відкриття на пляжах має бути гарантована безпеки, вони мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення, мати укриття поблизу.

«До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська й Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів і подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів», – написав голова ОВА.

Минулого року в Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали жителів Одеської області не відвідувати пляжі через те, що вони були заміновані. Повідомляли про загибель і поранення людей через підрив у морі.

У травні цього року в Одеській РВА повідомили про підготовку до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря у межах Одеси. Після підриву греблі на Каховській ГЕС у червні влада заявила про найбільшуекологічну катастрофу в Україні, зокрема забруднення Чорного моря.

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