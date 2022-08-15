На Одещині кількість загиблих через підрив у морі зросла до трьох – міськрада

Кількість загиблих внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої на пляжі в Затоці Одеської області 14 серпня зросла до трьох, ще двоє людей поранені, повідомила Одеська міська рада у телеграмі 15 серпня.

«Слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського районного відділу поліції з’ясувала: декілька людей, що працювали на будівництві, проігнорували обмежувальні загорожі і попереджувальні знаки на пляжі й пішли купатися в море. У воді в результаті вибуху невідомого предмета загинули троє чоловіків віком 25, 32 і 53 роки із Чернігівської, Запорізької і Житомирської областей. Тіла двох старших загиблих дістали вчора, молодшого знайшли сьогодні за допомогою квадрокоптера», – йдеться в повідомленні.

Також під час детонування зазнали травм 43-річний чоловік із Чернігівщини і 44-річна жінка з Київщини, які перебували поряд на узбережжі.

Напередодні повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого.

За даними оперативного командування «Південь», група чоловіків вирішила скупатися в морі, попри застереження і заборону відвідувати пляжі і купатися в прибережних водах.