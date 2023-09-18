Зеленський запевнив, що «вже відомо, де ЗСУ зможуть прорвати російську оборону»

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що «вже відомо, де Збройні сили зможуть прорвати російську оборону».

«Усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми цього дуже хочемо», – сказав він в інтерв’ю CBS.

За словами українського лідера, це «нелегкий шлях, враховуючи, що тільки на сході України перебувають 200 тисяч росіян».

«Це буде, я в цьому впевнений. І я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу цього сказати, не хочу ділитися інформаційно, вибачте, бо знаю, де ми збираємося прорвати – і потужно прорвати», – додав президент.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив, що Росія готується до реваншу на сході. За його словами, на Лиманський напрямок російський Генштаб перекинув частини новоствореної 25-ої загальновійськової армії РФ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті 1 вересня зазначили, що підрозділи 25-ої армії мають замінити частини 41-ої загальновійськової армії. Останніх мають перевести на поки що не встановлену аналітиками ділянку фронту на півдні.