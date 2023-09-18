Унаслідок атаки дрона в Бериславі поранені четверо цивільних – голова Херсонської ОВА

Унаслідок атаки з використанням безпілотника в місті Берислав Херсонської області зранку 18 вересня зазнали поранень четверо місцевих жителів.

«Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції. Поранені – це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз перебувають у лікарні. Медики надають їм допомогу», – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він також додав уточнені дані щодо попередніх обстрілів.

«Надійшло повідомлення про вчорашній вечірній обстріл Миколаївки. Близько девʼятої вечора окупаційні війська атакували будинки місцевих жителів. Загинув 40-річний чоловік, ще один – поранений», – вказав чиновник.

Раніше Прокудін повідомив про жертви внаслідок нічних обстрілів Херсонщини.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.