ВМС: Росія тримає у Чорному морі шість кораблів

Станом на 18 вересня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі шість кораблів, ракетоносіїв серед них немає, йдеться в повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

За даними військових, в Азовському морі на бойовому чергуванні – чотири російських кораблі, а в Середземному – один.

У Севастополі в ніч на 13 вересня пролунала серія гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. Було зафіксовано три епіцентри займання. Вони розташовані на території Севастопольського морського заводу: два в Південній бухті та один – у Корабельній бухті.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.