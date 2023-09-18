В Україні вбитий полковник Кондрашкін, командувач 31-ї бригади ЗС РФ

На війні в Україні загинув командувач 31-ї десантно-штурмової бригади російських Збройних сил полковник Андрій Кондрашкін. Про це повідомив командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський, який у складі угруповання «ДНР» воює проти України з 2014 року. Обставини загибелі Кондрашкіна Ходаковський не навів.

Відомо, що Кондрашкін брав участь у війні в Чечні. Сам він говорив про участь щонайменше у трьох воєнних конфліктах.

Міністерство оборони Росії загибель командувача 31-ї десантно-штурмової бригади не коментувало.

За даними українського журналіста Юрія Бутусова, бригада, якою командував Кондрашкін, «брала участь у всіх найбільших битвах війни, починаючи з десанту до аеропорту Гостомель».

Бутусов стверджує, що зараз цей підрозділ перебуває під Бахмутом. Кондрашкін, за його словами, відбивав атаки Третьої штурмової бригади ЗСУ та наданих їй частин на південь від села Андріївка. Українські військові прорвалися до Андріївки, зокрема, через ділянку, на якій діяла бригада Кондрашкіна, стверджує український журналіст.

Про звільнення села Андріївка українські військові повідомили 15 вересня, російські офіційні джерела ці повідомлення не підтверджували.