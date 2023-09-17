Військові розповіли, які сили зосередила РФ на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку Росія зосередила 52 тисячі своїх військових, повідомив в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там (на Бахмутському напрямку – ред.) утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і понад 120 систем реактивного залпового вогню», – сказав він.

За словами речника, всього на Східному напрямку сили РФ зосередили близько 150 тисячі військових та тисячі одиниць техніки.

«Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ», – додав Євлаш.

Він заявив, що втрати сил на сході «перевищують українські втрати у 7-8 разів», що «суперечить будь-якій військовій логіці та науці».

Андріївка на Донеччині зараз перебуває під контролем Збройних сил України, в селі зараз тривають стабілізаційні заходи, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) майор, заступник командира тактичної групи «Азов», заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов.

За його словами, звільнення сіл навколо Бахмута далося великою ціною і для українських військових, зокрема для Третьої окремої штурмової бригади.

«Зараз проходять певні стабілізаційні дії, для того, щоб зафіксувати, скажімо так, наш успіх. На сьогодні ми впевнено можемо сказати, що Андріївка є під контролем Збройних сил України, під контролем Третьої окремої штурмової бригади», – сказав Кудряшов.