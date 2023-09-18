Разом із Зеленським до США поїхала і перша леді – матиме виступ на полях Генасамблеї ООН та зустріч із родиною Клінтонів

Дружина президента, перша леді Олена Зеленська також перебуває у США, де в неї запланована низка зустрічей, повідомив у фейсбуці президент Володимир Зеленський.

«Олена Зеленська матиме кілька виступів на полях Генасамблеї ООН. Зокрема, розповість про українських дітей і те, що вони змушені переживати через ворожий напад. Обговорить медичне партнерство для України й порятунку життів із генеральним директором ВООЗ. Зустрінеться з родиною Клінтонів – друзями та меценатами, які підтримують Україну, спільно з ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванню української культурної спадщини», – повідомив Зеленський.

Сам він раніше зазначив по прибуттю до Нью-Йорка, що зустрінеться з українськими воїнами, які проходять реабілітацію в США. Далі у планах президента – Генеральна асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада безпеки ООН. Також у Вашингтоні заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. А ще зустрічі з американським бізнесом, журналістами, громадою.

Востаннє Зеленський відвідував США у грудні 2022 року.