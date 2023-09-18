«Тут нам нічого сказати» – у Кремлі прокоментували чутки про здоровʼя Кадирова

Кремль не має інформації про стан здоровʼя очільника російського регіону Чечня Рамзана Кадирова. Про це 18 вересня сказав речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«У будь-якому разі адміністрація президента навряд чи може давати довідки про стан здоровʼя, тому тут нам нема чого вам сказати», – сказав Пєсков.

Відповідаючи на уточнювальне питання про те, чи міг Кадиров під час імовірного візиту до Москви зустрічатися з президентом РФ, представник Кремля заявив: «Ні, ніяких зустрічей з Путіним не було».

У середині вересня зʼявилися чутки про погіршення стану здоров'я та навіть смерть Кадирова. Їх поширювали як українські джерела, так і чеченські опозиційні телеграм-канали. 17 вересня у відповідь телеграм-канал очільника Чечні опублікував відео прогулянки Кадирова в парку, але точно визначити актуальність поширених кадрів не можна.

Як звернули увагу засоби інформації, з початку вересня літак Кадирова тричі літав із Грозного до Москви. Головний редактор закритої радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов, який залишається в Москві, без посилання на джерело заявив, що у Кадирова «типова тяжка ниркова недостатність». Він висловив припущення, що очільник Чечні їздить до Москви на гемодіаліз.