Розвідка Британії пояснила, чому Кадиров «рекламує» роль своїх підрозділів у війні

Лідер Чечні Рамзан Кадиров «посилено рекламує» роль своїх підрозділів у війні Росії проти України, щоб покращити свою репутацію як лояльного до президента РФ Володимира Путіна, заявили у розвідці Великої Британії.

«10 серпня у дописі в інтернеті лідер Чечні Рамзан Кадиров відзначив зусилля чеченського батальйону «Восток-Ахмат» поблизу Оріхова у Запорізькій області. У своїх коментарях Кадиров підкреслив постійну роль одного з головних чеченських підрозділів у цьому ключовому районі. «Восток» офіційно переходить до командування 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі села Роботине», – йдеться в повідомленні.

«Чеченські сили складають відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні. Ймовірно, Кадиров посилено рекламує роль своїх підрозділів, частково для того, щоб покращити свою репутацію як лояльного Путіну», – додали в розвідці.

На початку червня аналітики американськогоІнституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що влада Росії, ймовірно, намагається збільшити кількість чеченських підрозділів Кадирова на лінії фронту на Донбасі, щоб компенсувати відхід сил ПВК «Вагнер» та спробувати активізувати наступальні операції.