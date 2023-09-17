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На тлі повідомлень про погіршення здоров’я Кадирова у його соцмережах з’явилося відео з прогулянки

Днями з’явилися повідомлення про різке погіршення здоров’я Рамзана Кадирова

На тлі повідомлень про погіршення здоров’я 46-річного лідера Чечні Рамзана Кадирова у його соцмережах з’явилося відео, у якому він прогулюється алеєю в невідомому місці.

«Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить», – йдеться у підписі до відео, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Днями з’явилися повідомлення про різке погіршення здоров’я Кадирова, повідомлялося нібито Кадиров впав у кому. Українська розвідка заявила, що останні кілька днів він перебуває у важкому стані.

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