На тлі повідомлень про погіршення здоров’я Кадирова у його соцмережах з’явилося відео з прогулянки

На тлі повідомлень про погіршення здоров’я 46-річного лідера Чечні Рамзана Кадирова у його соцмережах з’явилося відео, у якому він прогулюється алеєю в невідомому місці.



«Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить», – йдеться у підписі до відео, оприлюдненому в телеграм-каналі.



Днями з’явилися повідомлення про різке погіршення здоров’я Кадирова, повідомлялося нібито Кадиров впав у кому. Українська розвідка заявила, що останні кілька днів він перебуває у важкому стані.