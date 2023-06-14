У Росії повідомляють про поранення соратника Кадирова

Депутат Держдуми Росії від Чечні Адам Делімханов, наближений до голови цього регіону Рамзана Кадирова, був поранений, повідомив телеканал Міноборони Росії «Звезда». Де, коли і за яких обставин це сталося, а також тяжкість поранення невідома, пише проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії».

У телеграм-каналі голови Чечні Рамзана Кадирова з’явилося повідомлення про те, що Делімханов не виходить на зв’язок, і прохання до української розвідки за «щедру винагороду» «надати інформацію про те, по якому саме місцю і по яких позиціях було завдано удару».

Раніше з’явилася непідтверджена інформація про загибель Делімханова – першим про це заявив політолог Кирило Сазонов, який воює у складі ЗСУ. Він стверджує, що чеченського депутата вбили в результаті операції українських підрозділів в окупованому Приморську Запорізької області.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Кузнєцов заявив, що Делімханов поговорив телефоном з головою Держдуми В’ячеславом Володіним і сказав, що «живий і здоровий».

53-річний Делімханов, за різними даними, двоюрідний чи чотириюрідний брат Кадирова.

Депутат із 2014 року перебуває під санкціями США за зв’язок із організованою злочинністю. З його ім’ям було пов’язано кілька гучних скандалів. Зокрема, його оголошували в міжнародний розшук за лінією Інтерполу у зв’язку з підозрою в причетності до організації вбивства в ОАЕ командира батальйону «Восток» Суліма Ямадаєва. Його брат, Руслан Ямадаєв, вважався суперником Кадирова і був убитий у Москві.

Служба безпеки України розслідує справу щодо Адама Делімханова. Його звинувачують у пособництві щодо зміни кордонів країни та виправдання збройної агресії Росії.

12 червня російські офіційні джерела повідомляли, що Делімханов зустрічався з губернатором Бєлгородської області Росії В’ячеславом Гладковим. Після цього він і Рамзан Кадиров повідомили про перекидання батальйону «Ахмат» до регіону для охорони кордону.