Штурм «Азовсталі»: СБУ повідомила про підозру наближеному до Кадирова депутату Держдуми РФ

Служба безпеки України зібрала докази проти депутата Державної думи Росії з Чечні Адама Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя – про це відомство заявило 12 січня.

За даними відомства, він командував «кадирівцями» під час штурму заводу «Азовсталь» у місті. СБУ вказала на те, що Делімханов «входить до найближчого оточення Кадирова» і прибув до окупованої частини Донецької області за його вказівкою.

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«Там він очолив угруповання ворожих військ, до складу яких входили загони управління Росгвардії та МВД РФ по Чеченській республіці. З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті. Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату «Азовсталь», – йдеться в повідомленні.

Депутат Держдуми також поширював через свій Телеграм-канал відео Кадирова, на яких той виправдовує російську агресію проти України.

Правоохоронці підозрюють російського політика в пособництві у зміні меж території України та виправдовуванні агресії Росії.

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Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу «Азовсталь» вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Наразі місто повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.