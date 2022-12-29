Кадиров про вибори президента Росії: «я маю право балотуватися»

Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що має право балотуватися на посаду президента Росії, але не робитиме цього, тому що після Володимира Путіна керувати країною «буде практично неможливо». Він уточнив, що це пов’язано з особистісними якостями Путіна, які він перерахував. Свою заяву Кадиров зробив під час пресконференції за підсумками року.

«Я – громадянин Росії, я маю право. Іншим можна, а чеченцям не можна чи що? Можна. Але я цього ніколи не буду робити», – заявив голова Чечні про можливість висуватися на посаду російського президента. На думку Кадирова, Путін «мудра, далекоглядна, сильна, талановита, чесна, порядна» людина.

На початку жовтня Кадиров повідомив, що Путін надав йому звання генерал-полковника. Попереднє звання генерал-лейтенанта голова Чечні отримав 28 березня. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кадиров займає украй провоєнну позицію.

Кадиров неодноразово заявляв про особисту відданість президентові Росії Володимиру Путіну, називав себе його «вірним піхотинцем», готовим виконати будь-який наказ. Він також пропонував зробити Путіна «довічним президентом» Росії.

Правозахисники і журналісти неодноразово повідомляли, що в Чечні за часи керівництва Рамзана Кадирова значно погіршилася ситуація з правами людини. Відомо про викрадення і затримання владою регіону десятків людей, у тому числі родичів чеченських правозахисників й опозиціонерів, які живуть в еміграції.