Літак Кадирова вже три дні перебуває в Москві – ЗМІ на тлі повідомлень про стан здоровʼя глави Чечні

Від початку вересня літак, що належить очільникові російського регіону Чечня Рамзану Кадирову, тричі літав до Москви, а впродовж останніх трьох днів він із високою ймовірністю залишається в російській столиці, повідомляє видання «Верстка» з посиланням на один із сервісів, що відстежують авіаперевезення.

За даними сервісу, бізнес-джет із номером RA-73417 приземлявся в Москві 6 і 9 вересня. Востаннє він вилетів зі столиці Чечні Грозного в напрямку Москви 15 вересня, і відтоді, якщо дані трекера є правильними, до Чечні не повертався.

«Верстка» звернула увагу на переміщення лайнера на тлі чуток про різке погіршення здоровʼя очільника Чечні та його лікування в московській Центральній клінічній лікарні Управління справами президента Росії. У середині тижня кілька чеченських опозиційних каналів без посилань на джерела повідомили, що Рамзан Кадиров перебуває в комі. 17 вересня вдень чеченський опозиціонер і правозахисник Абубакар Янгулбаєв написав, що Кадиров помер.

Також 17 веренся в телеграм-каналі Кадирова зʼявилося відео з його участю. На кадрах глава Чечні йде алеєю і радить «усім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі». Про своє здоровʼя Кадиров нічого не говорить. Стверджується, що запис зроблений у Грозному, але ні це, ні дата зйомки точно не встановлені. Привертає увагу лише те, що Кадиров гуляє під дощем. У Москві в неділю небо було чистим.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, ймовірно повʼязаний з російськими правоохоронними органами, з посиланням на свої джерела повідомив, що з ранку неділі до Центральної клінічної лікарні зʼїжджаються автомобілі з чеченськими номерами, і їх пропускають на територію без огляду. «Тільки за одну годину до ЦКЛ прибули чеченські «Майбах» із двома машинами охорони, «Порш Каєн», чотири «Гелендвагени» та два «БМВ», – стверджують автори телеграм-каналу. Підтвердження цієї інформації немає.

Чутки про те, що 46-річний Рамзан Кадиров серйозно хворий, періодично зʼявляються у ЗМІ з початку року. Журналісти звертали увагу на надмірну опухлість обличчя керівника Чечні, припускаючи, що це може бути наслідком лікування онкологічного захворювання. Сам Кадиров кілька разів заперечував інформацію щодо погіршення стану свого здоровʼя.

Глава Чечні є одним із прихильників війни проти України, при цьому він кілька разів дозволяв собі критику на адресу міністерства оборони Росії. Також Кадиров раніше підтримував засновника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, який у червні здійснив спробу заколоту проти російського військового керівництва і загинув у серпні. Незадовго до заколоту між Кадировим і Пригожиним відбулася публічна сварка.