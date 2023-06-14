«Живий-здоровий і навіть не поранений» – Кадиров показав фото з Делімхановим

Глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров заявив близько 17:00 14 червня, що його далекий родич, депутат російської Держдуми Адам Делімханов живий, а метою поширення самим Кадировим дезінформації було «продемонструвати українцям, до якої міри опустилися їхні ЗМІ».

На підтвердження він додав недатоване фото, на якому разом із очільником Чечні зображений Делімханов.

За словами Кадирова, він з «дорогими братами», серед яких був Делімханов, обговорив «нинішнє становище, перерозподіл сил і засобів наших підрозділів».

«Підрозділи «Ахмат» перебувають на своїх місцях, у тому числі закріплюються на кордоні Росії в Бєлгородській області», – написав очільник Чечні.

Опівдні 14 червня сам Кадиров повідомляв, нібито він не може звʼязатися з Делімхановим і просив «українську розвідку надати інформацію про те, по якому саме місцю та по яких позиціях було завдано удару».

53-річний Делімханов із 2014 року перебуває під санкціями США за зв’язок із організованою злочинністю. З його ім’ям було пов’язано кілька гучних скандалів. Зокрема, його оголошували в міжнародний розшук за лінією Інтерполу у зв’язку з підозрою в причетності до організації вбивства в ОАЕ командира батальйону «Восток» Суліма Ямадаєва. Його брат, Руслан Ямадаєв, вважався суперником Кадирова і був убитий у Москві.

Служба безпеки України розслідує справу щодо Адама Делімханова. Його звинувачують у пособництві щодо зміни кордонів країни та виправдання збройної агресії Росії.

12 червня російські офіційні джерела повідомляли, що Делімханов зустрічався з губернатором Бєлгородської області Росії В’ячеславом Гладковим. Після цього він і Рамзан Кадиров повідомили про перекидання батальйону «Ахмат» до регіону для охорони кордону.