ООН про удар РФ по Львову: згорів склад, на якому було 300 тонн гуманітарних вантажів

В Організації Об’єднаних Націй повідомили, що внаслідок нічної атаки РФ по Львову згорів склад, де було близько 300 тонн гуманітарних вантажів.

«Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації «Карітас-Спес» у Львові на заході України. Цей важливий гуманітарний склад, де було близько 300 тонн гуманітарних вантажів, вигорів вщент», – йдеться в заяві гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

В організації додають, що впродовж року удари по гуманітарних активах посилились, що впливає на тих, хто вже потерпає від жахливих наслідків війни.

Гуманітарні співробітники, установи та активи захищені згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, а удари по них або невибіркові удари суворо заборонені, наголошують в ООН.

Повітряна тривога тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у напрямку Львівської області летіли 18 дронів – 15 із них збили Сили повітряного командування «Захід», сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.

Місцева влада повідомила про три влучання у промислові склади у Львові, у тому числі склади, де було продовольство. Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі. Відомо про постраждалого 26-річного чоловіка, його госпіталізували. Також на місці влучання була жінка, госпіталізації не потребувала.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 вересня Росія застосувала 30 ударних безпілотників Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М. 27 БПЛА українські військові збили.