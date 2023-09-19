Унаслідок атаки РФ у Львові загинула людина – Садовий

Унаслідок нічної атаки РФ дронами у Львові загинула людина, повідомив міський голова Андрій Садовий.



«Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про постраждалого 26-річного чоловіка, його госпіталізували. Також на місці влучання була жінка, госпіталізації не потребувала.

Повітряна тривога тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у напрямку Львівської області летіли 18 дронів – 15 із них збили Сили повітряного командування «Захід», сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області.

Місцева влада повідомила про три влучання у промислові склади у Львові, у тому числі склади, де було продовольство.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 вересня Росія застосувала 30 ударних безпілотників Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М. 27 БПЛА українські військові збили.