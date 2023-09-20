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Через атаку дронів у Кременчуці сталася пожежа на нафтопереробному заводі – ОВА

Кременчуцький нафтопереробний завод, фото ілюстративне

Російські військові упродовж ночі 20 вересня неодноразово атакували Полтавщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«На жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає», – вказав чиновник.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 20 вересня сили РФ атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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