Через атаку дронів у Кременчуці сталася пожежа на нафтопереробному заводі – ОВА

Російські військові упродовж ночі 20 вересня неодноразово атакували Полтавщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«На жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає», – вказав чиновник.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 20 вересня сили РФ атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.