Упродовж ночі Україну атакували кілька груп ударних безпілотників

Упродовж ночі 20 вересня російські військові запустили кілька груп ударних безпілотників іранського виробництва з різних напрямків, інформували Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

Повітряна тривога була оголошена в північних, східних та південних областях України та в столиці Києві. Близько пʼятої ранку влада оголосила про відбій небезпеки.

Наразі немає повідомлень про будь-які наслідки атак, так само як і інформації від Повітряних сил про результати нічної роботи.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.