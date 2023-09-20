У мережі повідомляють про вибухи у кількох районах Криму. Інформації від окупаційної влади немає

Кримські пабліки вночі 21 вересня повідомляють про вибухи в кількох районах окупованого Криму. У місцевих Telegram-каналах вказують на відповідні звуки у районі Севастополя, Сакському, Сімферопольському районах та у Євпаторії.

Також у мережі поширюють відео, автентичність яких Радіо Свобода не може підтвердити, на яких чутно звук нібито пролітаючого безпілотника і роботу ППО. Також є неофіційні повідомлення про те, що в районі військових аеродромів «Бельбек» і «Саки» працює зенітно-ракетний комплекс серії «Панцир».

Окупаційна влада коментарів наразі не озвучувала. Підтвердити інформацію з незалежних джерел не є можливим.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».