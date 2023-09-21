В Україні оголосили відбій повітряної тривоги, є госпіталізовані

Близько 6:40 21 вересня українська влада оголосила про відбій повітряної тривоги (за винятком окупованого Криму та Луганщини, де цей стан триває безперервно).

Про ракетну і дронову атаку в усій Україні оголосили після 4:00, напад тривав понад дві години.

За повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, «в Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку) з будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки».

Згодом Кличко додав, що загалом постраждали семеро людей, з яким чотирьом медики надали допомогу на місці.

Також у цьому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. «Палають дві автівки. Вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає», – вказав міський голова Києва.

У Харкові госпіталізовані двоє постраждалих унаслідок атаки по місту, повідомив мер Ігор Терехов.

«Загалом щонайменше шість «прильотів» було вранці по Харкову. За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста», – написав Терехов.

У частині Рівного після атаки зникло світло, інформує Суспільне.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив: «Вибухи в Дрогобицькому районі. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється».

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.