Сили ППО відбивають атаку на Київ, було чути вибухи, в кількох районах зникло свтіло

Повітряні сили ЗСУ відбивають атаку на Київ, у столиці було чути вибухи, в кількох районах зникло світло. Повітряну тривогу в Києві було оголошено о 4:26, вона триває вже понад дві години.

За повідомленням міського голови столиці Віталія Кличка, в Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. «Пожежі немає. Газова служба на місці», – вказав він.

Згодом Кличко додав: «Рятувальники гасять пожежу в Дарницькому районі. Є звернення до медиків. У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає».

Також мер повідомив, що «в деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води». За повідомленнями жителів столиці, світло і вода зникли в кількох районах Києва.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.