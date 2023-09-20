Армія РФ вдарила з «Тюльпану» по Торецьку та околицях: четверо загиблих – прокуратура

Російські військові 20 вересня атакували з міномета місто Торецьк на Донеччині, йдеться в повідомленні обласної прокуратури.

«Армія держави-агресора продовжує вбивати цивільне населення Донецької області та навмисне б’є з різних видів озброєння по районах, де відсутня будь-яка військова інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням відомства, армія РФ вдарила по місту та його околицях 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 «Тюльпан».

«Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та селище Північне. У Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік», – кажуть у Донецькій обласній прокуратурі.

Відомо, що під час обстрілу люди перебували в приватному житловому будинку.

«Ще двоє людей – 84-річна мати та її 60-річний син дістали поранення, несумісні з життям, на одній із вулиць Північного», – підсумували в прокуратурі.

За даними відомства, атака зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.