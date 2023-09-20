Сили РФ обстріляли село на Харківщині, у людей зникло світло та газ – ОВА

Російські військові 20 вересня майже протягом години вели обстріл прикордонного села в Золочівській громаді на Харківщині, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Близько 10:25 російські загарбники розпочали обстрілювати село Одноробівка Золочівської громади. Від ударів артилерії населений пункт потерпав майже годину. Внаслідок влучань пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок, п’ять господарчих споруд, чотири автомобілі, два гаражі», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих або поранених серед цивільного населення немає, уточнила влада.

«Також ворожими ударами пошкоджені комунікації – світла та газу наразі немає. Профільні служби проводять відновлювальні роботи», – зазначили в ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.