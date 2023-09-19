Через російський удар авіабомбою у Куп’янську загинули три людини – ОВА

Через російський удар авіабомбою у Куп’янську загинули три людини, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ. Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби», – написав він у телеграмі.

На початку цього місяця військові повідомляли, що на Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ намагається «прорвати оборону ЗСУ», особливо в районі Новоєгорівки Луганської області.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.

Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.