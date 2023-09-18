На Лимано-Куп’янському напрямку спостерігається «затишшя» – Східне угруповання військ

На Лимано-Куп’янському напрямку фронту спостерігається «деяке затишшя», повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 18 вересня.

«Зокрема, ми бачимо перекидання на Лимано-Куп’янському напрямку 25-ї армії. Зараз там відбувається деяке затишшя, в тому плані, що там не відбувається безпосередніх бойових зіткнень. Противник зараз більше робить акцент на артилерію», – сказав він.

При цьому речник повідомив, що «на цьому напрямку росіяни 464 рази обстріляли українські позиції та 13 разів використали авіацію».

«Проте до бойових зіткнень (російські військові – ред.) не переходять після того, як добряче «отримали на горіхи» від наших Сил оборони на цьому напрямку, зокрема під Новоєгорівкою та іншими населеними пунктами на цьому напрямку», – додав Євлаш.

На початку цього місяця Євлаш повідомляв, що на Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ намагається «прорвати оборону ЗСУ», особливо в районі Новоєгорівки Луганської області.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися. Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.