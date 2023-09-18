На Хмельниччині уламки збитих ракет пошкодили залізничну колію – влада

У Хмельницькій області уламки збитих силами протиповітряної оборони ракет пошкодили залізничну колію, повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи», – написав він.

Крім того, за словами місцевого чиновника, внаслідок збиття ракет вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях, в результаті атаки постраждалих немає.