«Вони отримають відповідь» – Буданов про ймовірні обстріли інфраструктури з боку РФ

Росія зазнає ударів у відповідь, якщо спробує повторити кампанію проти української інфраструктури, подібну до тієї, яку російські військові здійснили минулої зими. Про це в інтервʼю виданню The Economist заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Нехай розпочинають. Вони теж отримають відповідь», – сказав Буданов.

Керівник української розвідки вважає, що російська економіка протримається лише до 2025 року, а потік зброї вичерпається у 2026 році, «можливо, раніше». The Economist тут робить зауваження, що «докази, що підтверджують його твердження, є неоднорідними».

Росія у жовтні 2022 року розпочала масивну кампанію ракетних атак, метою яких була українська енергетична інфраструктура. Починаючи з листопада, це спричинило регулярні відключення електрики для побутових споживачів, але повного блекауту силам РФ домогтися не вдалося. У березні-квітні електропостачання в Україні відновилося в обсязі, достатньому для уникнення масових вимкнень.