ЗСУ підняли державний прапор над звільненою Андріївкою

Українські військові підняли національний прапор над деокупованим селом Андріївка в Донецькій області, повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

«Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади», – зазначили бійці.

Вперше про звільнення Андріївки офіційно повідомили вчора. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у своєму телеграм-каналі, що «Андріївка наша». Однак у відповідь на це у Третій штурмовій бригаді заявили, що ця інформація передчасна і може нашкодити українським військовим. Після цього Маляр відредагувала повідомлення, замінивши слова «Андріївка наша» на «Андріївка – ситуація дуже складна і мінлива» та пояснила ситуацію «комунікаційним збоєм».

У ранковому зведенні 15 вересня Генеральний штаб України повідомив, що ЗСУ «оволоділи Андріївкою у Донецькій області».