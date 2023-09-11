Генштаб: Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках

Обстановка на сході та півдні України «залишається складною», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 11 вересня. Загалом на фронті за поточну добу зафіксували понад 20 бойових зіткнень.

За зведенням, Сили оборони «успішно стримують» російські війська біля Новоселівського на Луганщині (Куп’янський напрямок), а також біля Кліщіївки на Донеччині.

«На Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області… На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили атаки ворога в районі Мар’їнки», – йдеться в зведенні.

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Крім того, командування звітує про відбиття російських атак біля Новоданилівки та Роботиного на Запоріжжі.

«Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території», – додає штаб.

За даними командування, протягом доби українська авіація завдала сім ударів по місцях зосередження російських військ і техніки, ракетні війська вразили п’ять артилерійських засобів РФ.