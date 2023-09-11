В Опитному залишаються 5-6 людей, тривають бої – голова Авдіївської МВА

У селищі Опитне біля Авдіївки, ймовірно, залишаються п’ятеро-шестеро людей. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, зв’язку з місцевими в самому селищі наразі немає.

«Наразі невідомо, що відбувається в самому селі. Є в нас інформація, що там ще є цивільні люди, мирне населення. Орієнтовно має бути ще п’ять-шість людей ще, залишатися там. Селище розбито вщент. Воно було розбите ще з 2014 року. Ми намагалися його відновити. До початку повномасштабної війни 44 людини залишалося в Опитному» – каже Барабаш.

Коментуючи ситуацію в районі Опитного на даний момент, Барабаш зазначив, що «російські військові, які відійшли з певних позицій, намагаються їх повернути під свій контроль, проте зараз безуспішно».

Крім того, Барабаш уточнив, що «від крайніх вулиць Опитного до злітної смуги Донецького аеропорту 1 км, може, трохи більше».

Інформацію про те, що ЗСУ зайняли частину селища Опитне на південь від Авдіївки у Донецькій області, Віталій Барабаш повідомляв напередодні. А вранці 11 вересня звільнення частини Опитного офіційно підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Селище Опитне на південь від Авдіївки російські військові окупували в листопаді 2022 року. Селище розташоване в менш ніж 5 км від окупованого в 2014 році Донецька.