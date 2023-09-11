ЗСУ знищили 6 катерів РФ у районі окупованого лівобережжя Херсонщини – Гуменюк

Збройні сили України минулої доби знищили шість катерів сил РФ, які спробували відновити втрачені позиції з води під час маневрування серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«На даному етапі можемо сказати, що ворог продовжує активізуватися там. Вишукує способи забезпечити собі більш щільну оборону. І в тому числі з напрямку самого Дніпра, з води. Але мінус шість човнів – це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась їхня (військ РФ – ред.) спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті. Також ми продовжуємо нищити і особовий склад. І іншу техніку – гармати, міномети. Все те, чим вони намагаються обстрілювати правий берег і завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному. Оскільки, на жаль, є постраждалі за минулу добу на Херсонщині», – сказала Гуменюк.

За її словами, активізувалися російські сили і у повітрі. Вони не припиняють атак на правий берег Херсонщини керованими авіабомбами. БПЛА також скеровують в район, де проходять навчання «Сі Бриз», каже вона.

Сили РФ на Лівобережжі, наголошує Гуменюк, переважають і вони «дуже потужні».

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ про знищені катери РФ не йдеться. Повідомляється лише, що на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, «знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника». Не згадують про знищені катери і в офіційних повідомленнях Міноборони РФ.