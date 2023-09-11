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ЗСУ звільнили частину Опитного під Донецьком – Маляр

«На тих частинках і ділянках, де мали успіх, наші Збройні сили наразі закріплюються», – Ганна Маляр

За минулий тиждень Силам оборони України вдалось звільнити частину Опитного від Донецьком, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, Сили оборони мали протягом тижня «частковий усіх» у районі Новомайорського Донецької області (Маріупольський напрямок).

«На тих частинках і ділянках, де мали успіх, наші Збройні сили наразі закріплюються», – сказала вона.

10 вересня очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що Збройні сили України зайняли частину селища Опитне на південь від Авдіївки в Донецькій області.

Напередодні голова МВА повідомляв про загострення ситуації в Авдіївці та поблизу неї – на північ від міста бій тривав трохи більше від доби.

У червні Барабаш заявив, що околиці Авдіївки, Водяне і Опитне – «вщент зруйновані».

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