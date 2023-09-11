Радіо Свобода вимагає звільнити Владислава Єсипенка на тлі санкцій ЄС проти причетних до його справи співробітників ФСБ

Керівництво Радіо Свобода вчергове вимагає негайно звільнити позаштатного журналіста проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка. Відповідну заяву озвучив виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеффрі Гедмін.

«Я вдячний нашим європейським партнерам за їхню готовність притягнути до відповідальності винних у несправедливому ув’язненні та нелюдському поводженні з Владиславом Єсипенком. Владислава треба негайно відпустити до дружини та маленької доньки», – заявив Джеффрі Гедмін на тлі ухвалених днями санкцій ЄС проти причетних до справи Єсипенка співробітників ФСБ.

8 вересня Європейський союз розширив список осіб, які перебувають під санкціями за порушення прав людини в окупованому Криму. До списку увійшли шестеро осіб – більшість фігурантів брали участь у переслідуванні, тортурах або ув’язненні позаштатного журналіста проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму». Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.