ЄС запровадив санкції проти причетних до справи Єсипенка та інших порушень прав людини в Криму

Європейський союз розширив список осіб, які перебувають під санкціями за порушення прав людини – про це йдеться в журналі від 8 вересня.

Йдеться про людей, яких ЄС вважає причетними до порушення прав людини в окупованому Криму.

До списку увійшли:

заступниця прокурора російського «окружного суду Сімферополя» в окупованому Криму Олена Подольна

офіцер російської Федеральної служби безпеки Денис Коровін

суддя російського «окружного суду Сімферополя» Ділявер Берберов

слідчий ФСБ Віталій Власов

суддя підконтрольного Росії «Верховного суду Криму» Віктор Крапко

прокурорка російського «Офісу прокурора Криму» Анастасія Супряґа

Як обґрунтовує своє рішення ЄС, всі ці люди причетні до переслідувань кримських татар і українців у Криму. Наприклад, майже всі фігуранти списку, окрім Супряґи, брали участь у переслідуванні, тортурах або ув’язненні позаштатного журналіста проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

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Також, зокрема, ЄС вказує на причетність Супряґи, Крапка і Власова до переслідування громадського діяча Нарімана Джеляла (Джелялова). Супряґа також брала участь у «політично вмотивованих судових слуханнях і обвинуваченні» заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

За повідомленням, Євросоюз «стурбований дедалі гіршою ситуацією з правами людини на кримському півострові, надто в контексті російської агресивної війни проти України».

Практика репресій проти активної громадськості в окупованому Криму почалася одразу після його захоплення Росією в 2014 році, а після початку російського вторгнення в лютому 2022-го пожвавилася. 15 серпня Представництво президента України в Криму повідомляло про 180 незаконно затриманих наразі жителів півострова.