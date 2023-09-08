ЄС запровадив санкції проти причетних до справи Єсипенка та інших порушень прав людини в Криму

Європейський союз розширив список осіб, які перебувають під санкціями за порушення прав людини – про це йдеться в журналі від 8 вересня.
Йдеться про людей, яких ЄС вважає причетними до порушення прав людини в окупованому Криму.
До списку увійшли:
- заступниця прокурора російського «окружного суду Сімферополя» в окупованому Криму Олена Подольна
- офіцер російської Федеральної служби безпеки Денис Коровін
- суддя російського «окружного суду Сімферополя» Ділявер Берберов
- слідчий ФСБ Віталій Власов
- суддя підконтрольного Росії «Верховного суду Криму» Віктор Крапко
- прокурорка російського «Офісу прокурора Криму» Анастасія Супряґа
Як обґрунтовує своє рішення ЄС, всі ці люди причетні до переслідувань кримських татар і українців у Криму. Наприклад, майже всі фігуранти списку, окрім Супряґи, брали участь у переслідуванні, тортурах або ув’язненні позаштатного журналіста проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.
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Також, зокрема, ЄС вказує на причетність Супряґи, Крапка і Власова до переслідування громадського діяча Нарімана Джеляла (Джелялова). Супряґа також брала участь у «політично вмотивованих судових слуханнях і обвинуваченні» заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.
За повідомленням, Євросоюз «стурбований дедалі гіршою ситуацією з правами людини на кримському півострові, надто в контексті російської агресивної війни проти України».
Практика репресій проти активної громадськості в окупованому Криму почалася одразу після його захоплення Росією в 2014 році, а після початку російського вторгнення в лютому 2022-го пожвавилася. 15 серпня Представництво президента України в Криму повідомляло про 180 незаконно затриманих наразі жителів півострова.
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