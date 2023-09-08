Прокуратура АРК: сімом суддям із Криму загрожує до 15 років тюрми за колабораціонізм

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя повідомила про підозри у колабораційній діяльності сімом суддям із Криму, повідомляє пресслужба відомства 7 вересня.

Українські правоохоронці встановили, що у 2022-2023 роках підозрювані добровільно обійняли посади у незаконно створених судових органах, які діють на півострові.

«П’ятеро з них стали суддями у «Верховному суді Республіки Крим», «Красногвардійському районному суді РК» та «Київському районному суді міста Сімферополя». Ще двоє обійняли керівні посади – голови так званого «Залізничного районного суду м. Сімферополя» та заступника голови у незаконно створеному «Керченському міському суді РК», – йдеться у повідомленні.

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Усім підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. У повідомленні прокуратури не називаються імена та прізвища фігурантів. Проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа і захотів залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Марину Кот, Тетяну Балему, Наталію Уржумову, Марину Колоцей, Романа Теткова, Ольгу Морозко та Олексія Микитюка.

Раніше український суд заочно засудив суддю підконтрольного Росії Євпаторійського міського суду до 12 років ув’язнення за державну зраду.