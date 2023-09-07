Викрадення мера на Херсонщині: прокурори заочно повідомили про підозру омонівцю РФ

Військовому Росгвардії заочно повідомили про підозру у справі про викрадення мера одного з населених пунктів Херсонської області, повідомляє Офіс генерального прокурора 7 вересня.

Йдеться про начальника інженерно-технічного відділення ОМОН «Беркут» Росгвардії по Криму та Севастополю. Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільними та інші порушення законів та звичаїв війни.

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«За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року забезпечував разом з іншими військовими та силовиками країни-агресора окупацію Скадовського району Херсонської області. Діючи у змові з представниками окупаційної влади, він віддав наказ підлеглим викрасти та незаконно ув’язнити одного з міських голів за його проукраїнську позицію», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, цивільного силоміць забрали з робочого місця і вивезли до однієї з облаштованих в’язниць. Місце перебування викраденого встановлюють.

Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени 2022 року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.