Двоє жінок постраждали через обстріл села на Херсонщині – Прокудін

Російські війська обстріляли село Іванівка в Херсонській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Вдень армія РФ обстріляла Іванівку, Дар’ївської громади. Попередньо, гатили з мінометів. Травмовані дві жінки 53 і 73 років. Під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків», – заявив він.

Прокудін додав, що поранених госпіталізували в стані середньої важкості. Вони отримали мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин і кінцівок.

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За попередню добу, за даними голови області, російські війська обстріляли Херсонщину 57 обстрілів із застосуванням 227 снарядів мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. Напередодні стало відомо про одну постраждалу дитину.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.