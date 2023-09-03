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ОВА: війська РФ обстріляли Херсонщину – постраждали люди, серед них є дитина

Через обстріл Білозерки постраждала родина – 35-річний чоловік загинув на місці, його 36-річна дружина та 9-річна дочка поранені. Фото ілюстративне

Російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині та обласний центр – загинув 35-річний чоловік, поранені четверо людей, серед яких є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина. На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і шпиталізовані до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель», – написав він у телеграмі.

За його словами, російські війська також вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні, внаслідок обстрілу поранений 77-річний чоловік.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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