ОВА: війська РФ обстріляли Херсонщину – постраждали люди, серед них є дитина

Російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині та обласний центр – загинув 35-річний чоловік, поранені четверо людей, серед яких є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина. На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і шпиталізовані до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель», – написав він у телеграмі.



За його словами, російські війська також вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні, внаслідок обстрілу поранений 77-річний чоловік.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.