Ілон Маск вимкненням Starlink зірвав українську атаку на Севастополь у 2022 році – CNN

Голова корпорації SpaceX Ілон Маск торік таємно наказав вимкнути українським військовим супутниковий зв’язок Starlink в районі окупованого Криму, щоб не дати Україні здійснити напад на російський Чорноморський флот у Севастополі з допомогою надводних дронів. Таке твердження є у біографічній книзі про Маска, яка має вийти друком у США 12 вересня. Книжку написав відомий автор біографій Волтер Айзексон.

Уривки з книги потрапили до американського телеканалу CNN. Як стверджується, зокрема, у главі, присвяченій зірваній атаці, після відключення Starlink українські морські безпілотники з вибухівкою «втратили керування та були винесені на берег, не завдавши шкоди». Коли саме це сталося, у публікації CNN не вказано. Незрозуміло також, чи озвучена ймовірна дата цієї події у книзі.

Як стверджує автор біографії Маска, бізнесмен наказав інженерам своєї компанії вимкнути зв1язок, оскільки боявся, що російські військові можуть відповісти на масований удар по Чорноморському флоту ядерним ударом. У Маска буцімто склалася враження, що це можливо, після спілкування з високопоставленими російськими представниками.

Повідомляється, що українська сторона намагалися переконати мільярдера змінити рішення, але той наполягав на своєму. «Starlink був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до Інтернету в школі, творити мирні справи, а не завдавати ударів дронами», – заявив Маск автору книги.

Сам бізнесмен чи його представники поки що не коментували публікацію CNN. Телеканал наголошує, що він не має незалежних підтверджень версії, викладеної Айзексоном. Минулого року, однак, неодноразово повідомлялося про проблеми, яких зазнають українські військові зі зв’язком Starlink на лінії фронту.

Як наголошується в біографії Маска, мільярдер справді побоюється, що його дії можуть сприяти ще більшій ескалації конфлікту, і ці побоювання багато в чому визначають його дії. За його словами, ударом по Криму Україна «зайшла б надто далеко» і їй загрожувала б «стратегічна поразка».

Розмови з якими російськими чиновниками переконали Маска в реальності ядерної загрози, у матеріалі не йдеться. Відомо, що Маск говорив телефоном із російським президентом Володимиром Путіним вже після широкомасштабного вторгнення в Україну.

Компанія SpaceX продовжує забезпечувати українських військових зв’язком Starlink. При цьому на адресу Маска з Києва нерідко звучить критика – як через його ініціативи про завершення конфлікту, які передбачають територіальні поступки з боку України, так і, наприклад, через його політику в соціальній мережі X (колишній твітер), яку він придбав, і яка, як стверджується, сприяє поширенню російської дезінформації.

Минулого та нинішнього року неодноразово повідомлялося про спроби ударів українськими надводними безпілотниками по російських об’єктах та кораблях, у тому числі в окупованому Криму. Деякі з них були вдалими – зокрема, 17 липня вдалося зашкодити Керченському місту. Проте не йшлося про масовані атаки.