На Київщині через нічну атаку дронами РФ жертв і потерпілих немає, але зафіксовано руйнування – ОВА

Унаслідок атаки російськими безпілотниками минулої ночі на Київщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт, вісім приватних будинків, приміщення школи, дитячого садка та навчально-реабілітаційного центру, а також будівлю однієї з селищних рад, жертв і потерпілих немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає… Водночас вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено 8 приватних будинків: вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають. Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр. Виникло загоряння лісової підстилки», – повідомив Кравченко.

Він уточнив, що цієї ночі повітряна тривога у регіоні тривала понад 3 години.

Минулої армія РФ запустила по Україні 33 ударних безпілотники Shahed-136/131. За даними ЗСУ, випустили їх із північного напрямку, а саме з Курська. Найбільше безпілотників, понад 20 збили в районі Києва. За повідомленнями влади, уламки впали у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах. Більшість впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. У Подільському районі є один постраждалий.