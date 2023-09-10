26 із 33 – у Повітряних силах уточнили кількість знищених вночі «шахедів»

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що минулої ночі було знищено 26 ударних безпілотників Shahed-136/131, запущених Росією із північного напрямку, а саме з Курська.

«Зафіксовано пуски 33 «шахедів» у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили про понад 20 збитих дронів, які заходили вночі на столицю групами і з різних напрямків. За повідомленнями, уламки впали у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах. Більшість впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. У Подільському районі є один постраждалий.