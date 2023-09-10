Понад 20 збитих БПЛА і один постраждалий – влада про наслідки нічної атаки військ РФ по Києву

Цієї ночі армія РФ атакувала Київ безпілотними літальними апаратами Shahed. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків.

«Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БПЛА... Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)», – зазначили в КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що падіння уламків виявили у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

«У Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес», – повідомив Кличко у Telegram.

Сьогодні вночі у низці регіонів України оголошувалась повітряна тривога. У Києві вона тривала близько двох годин.