Прокуратура повідомляє про двох поранених через російський обстріл на Сумщині

Двоє місцевих жителів отримали поранення внаслідок російського обстрілу Сумської області, повідомив Офіс генерального прокурора 19 вересня.

За даними слідства, російські військові обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району з території Росії близько 11:30 у вівторок.

«Внаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів, які перебували на території власних домогосподарств, пошкоджено два приватні будинки», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури відкрили досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Чернігівщину та Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.