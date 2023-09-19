Російська агресія зруйнувала понад 220 бібліотек в Україні – Мінкульт

Російські війська знищили понад 200 бібліотек в Україні – про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики з посиланням на виконувача обов’язків міністра Ростислава Карандєєва 19 вересня.

За повідомленням, про це Карандєєв заявив на відкритті 13-го Львівського міжнародного бібліотечного форуму «Бібліотека вільних людей».

«За словами Ростислава Карандєєва, наразі відомо про руйнування росіянами в Україні понад 220 бібліотек та пошкодження близько 400. Орієнтовний обсяг втрат бібліотечного фонду – понад 187 мільйонів примірників», – йдеться в заяві.

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Карандєєв вказав на важливість відновлення бібліотек на звільнених територіях. Крім того, він анонсував нові програми підтримки книговидавництва та читання в Україні наступного року. Вони «передбачають надання адресної грошової допомоги для придбання книг та державних субсидій розповсюджувачам видавничої продукції», цитує Мінкульт.

Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій періодично заявляє, що російські війська спалюють українські книжки на окупованих територіях та замінюють їх на проросійську пропаганду.