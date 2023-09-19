Удар по ринку в Костянтинівці був «трагічною невдачею» ЗСУ – The New York Times

Катастрофічний удар по ринку в місті Костянтинівка Донецької області, який 6 вересня спричинив загибель 16 і поранення понад трьох десятків людей, був «трагічною невдачею» українських військових, а не російським обстрілом. Про це за результатами власного розслідування пише видання The New York Times, журналісти якого зібрали та проаналізували докази, включно з осколками ракет, супутниковими зображеннями, свідченнями очевидців і публікаціями в соціальних мережах.

Трагедія стала наслідком несправності ракети протиповітряної оборони, випущеної з системи «Бук», йдеться в публікації. Як стверджують автори, ракета, яка впала на ринку в Костянтинівці о 14:04, за кілька хвилин до цього була випущена з позицій поблизу іншого контрольованого українською владою міста в Донецькій області – Дружківки.

«Журналісти Times, які відвідали це місце, побачили ознаки того, що воно нещодавно використовувалося військовими, включно з окопами, сміттєвими ямами та широкими гусеничними слідами, що відповідають великому військовому транспортному засобу. Ще один ключовий показник: сліди загоряння. Різноманітні ракети протиповітряної оборони наземного базування запускаються з задньої частини великого транспортного засобу та спалюють навколишню траву під час пострілу. Аналіз супутникових знімків до і після показує нові сліди підпалу навколо окопів у день удару, що, можливо, вказує на те, що це місце використовувалося для запуску ракет», – йдеться в статті Evidence Suggests Ukrainian Missile Caused Market Tragedy («Докази свідчать, що українська ракета спричинила трагедію на ринку»).

Як пишуть журналісти, розміри пробоїн і фрагментів, знайдених на місці події, відповідають розміру та формі однієї зброї – ракеті 9M38, яку запускає зенітна установка «Бук». Відомо, що Україна використовує цю систему радянського зразка, як і Росія.

«Деякі отвори мають ширину менш як 10 міліметрів, а інші трохи більші. 9M38 містить суцільні металеві кубічні фрагменти двох різних розмірів: вісім міліметрів і 13 міліметрів у поперечнику… Двоє незалежних військових експертів зі знешкодження бомб, які побажали залишитися неназваними, дійшли такого ж висновку та заявили, що осколки та пошкодження на місці удару найбільше відповідають 9M38», – вказано в статті.

Також автори посилаються на кількох свідків, які «або чули, або бачили, як українські сили стріляли ракетами «земля-повітря» з Дружківки в бік Костянтинівки під час удару на ринку». «І докази, зібрані на ринку, показують, що ракета прилетіла з того боку», – роблять висновок журналісти The New York Times.

Українська влада стверджувала, що це російські війська обстріляли так званий «хитрий ринок» у Костянтинівці о 14:05 6 вересня. Він розташований у центральному районі: поруч ТЦ «Меркурій», парк, кілька шкіл, серед них і музична, міська податкова і пенсійний фонд, чимало багатоповерхівок. Саме в обід там найбільше покупців. За інформацією правоохоронців, серед 16 загиблих наймолодший – юнак 2005 року народження.

Практично всі жертви – місцеві жителі. Деякі останки були настільки понівечені, що їх упізнавали за допомогою ДНК-експертизи.

Російські війська регулярно обстрілюють місця масової торгівлі на Донеччині: