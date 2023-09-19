На Донеччині через російський ракетний обстріл постраждали 4 людей – прокуратура

Російські війська пообіді 19 вересня здійснили ракетний обстріл села Петропавлівка Волноваського району Донецької області, повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

«За попередніми даними, росіяни атакували населений пункт трьома ракетами «Іскандер» та однією – «Х-35». Від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян. Серед потерпілих родина: 58-річні чоловік і дружина та син 30 років. На момент атаки сім’я перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку. Крім того, пошкоджено 6 приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар.

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.