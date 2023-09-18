Сили РФ вдарили по Авдіївці та околицях Торецька, загинули двоє людей – ОГП

На Донеччині російські війська завдали ударів про Авдіївці та околицях Торецька, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У відомстві кажуть, що внаслідок ударів загинуло двоє мирних жителів, ще один отримав поранення.

«За даними слідства, 18 вересня 2023 року о 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли селище Північне міста Торецька, ймовірно з артилерії. Від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини», – кажуть в ОГП.

Також відомо, що об 11:45 із застосуванням авіації російська армія завдала ракетного удару по Авдіївці. Через влучання боєприпасу у приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка, кажуть у відомстві.

«Ворожим вогнем у населених пунктах зруйновані приватні будинки, пошкоджений автомобіль», – уточнили в ОГП.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.