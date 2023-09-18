У Донецьку після вибуху горіла будівля адміністрації ватажка «ДНР»

У центрі окупованого Донецька 18 вересня пролунали вибухи біля будівлі адміністрації ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, повідомили російське державне новинне агентство «РИА Новости» та місцеві телеграм-канали.

Вони публікують фото будівлі.

Пушилін опублікував відеозвернення, в якому заявив про руйнування будівлі, але постраждалих, за його словами, нібито немає.

Редакція Радіо Свобода наразі не може оперативно перевірити цю інформацію.

Українські військові ситуацію не коментували.