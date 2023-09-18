Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Донецьку після вибуху горіла будівля адміністрації ватажка «ДНР»

Пушилін опублікував відеозвернення, в якому заявив про руйнування будівлі, але постраждалих, за його словами, нібито немає

У центрі окупованого Донецька 18 вересня пролунали вибухи біля будівлі адміністрації ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, повідомили російське державне новинне агентство «РИА Новости» та місцеві телеграм-канали.

Вони публікують фото будівлі.

Пушилін опублікував відеозвернення, в якому заявив про руйнування будівлі, але постраждалих, за його словами, нібито немає.

Редакція Радіо Свобода наразі не може оперативно перевірити цю інформацію.

Українські військові ситуацію не коментували.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG